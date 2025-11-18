Au bonheur des chats

Depuis que Juliette n'est plus là, les chats du quartier ont le ventre creux. Chaque jour, elle les nourrissait avec tendresse et régularité. Mais aujourd'hui, plus de pâtée, plus de douce voix qui les appelle... Alors les matous s'organisent ! Pacha, Peludo, Néfertiti et tous les autres unissent leurs forces : il faut trouver un nouveau coeur tendre à apprivoiser. Leur cible ? Un vieux monsieur barbu, l'air un peu grognon, qui habite leur quartier. Commence alors un véritable défilé de malice et de miaulements ! Séduction féline, stratégies bien rodées et clins d'oeil en pagaille : les chats ne manquent pas d'idées pour conquérir ce nouveau bienfaiteur potentiel. Un album plein d'humour et de tendresse, où les chats ne manquent ni d'idées, ni de détermination pour obtenir ce qu'ils veulent le plus : un peu de pâtée... et beaucoup d'attention. Indisponible depuis longtemps, cet album tendre et malicieux de Gabrielle Vincent, la célèbre autrice des Ernest et Célestine, remis au goût du jour pour une nouvelle génération de lecteurs. Des chats futés, un vieux monsieur à apprivoiser, et toute la poésie du quotidien chère à Gabrielle Vincent.