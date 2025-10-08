Inscription
L'âge d'or

Corinna Gepner, Anne Jacobs

ActuaLitté
Wiesbaden, 1965. Sous la direction de Hilde, le Café Engel connaît un âge d'or, et il a fallu recruter du nouveau personnel. Mais l'arrivée de Giuseppe, un serveur italien, est loin de plaire à Else Koch. Et les récriminations de sa mère ne sont pas le seul problème de Hilde. Son fils Andi vit ses premiers émois, quand son frère Willi se rapproche d'une jolie collègue, mettant son mariage en danger. Au bord du surmenage, Hilde décide de s'accorder des vacances et boucle ses bagages. Avec sa belle-soeur Svetlana, elle prend la route du soleil et du sud. Mais les deux femmes peuvent-elles vraiment laisser derrière elles leurs responsabilités ? Peu importe, le lac Majeur et ses flots bleus leur font tout oublier - avec des conséquences imprévues... Entre effervescence du quotidien et rêves d'ailleurs, le Café Engel reste le théâtre des espoirs, des choix difficiles et des élans du coeur, dans une fresque digne de La Villa aux étoffes. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice : L'autrice, dont on ignore le véritable nom, a écrit de nombreux romans historiques et sagas familiales sous pseudonyme. Avec La Villa aux étoffes, parue sous celui d'Anne Jacobs et vendue à 3 millions d'exemplaires, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'international. Café Engel, déjà écoulée à 600 000 exemplaires en Allemagne, est sa nouvelle série.

Par Corinna Gepner, Anne Jacobs
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Corinna Gepner, Anne Jacobs

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans historiques

L'âge d'or

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 08/10/2025

592 pages

HarperCollins France

21,90 €

9791033923008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

