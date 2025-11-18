Les chants de l'âme

Lorsque Clémence arrive sur le site archéologique de Bibracte, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Rescapée de l'un des attentats les plus meurtriers vécus en France, hantée par des souvenirs qu'aucune parole ne peut apaiser, sa quête de vérité sur la défaite d'Alésia devient son refuge, un moyen de tenir debout, de chercher du sens là où tout a vacillé. Mais sa rencontre inattendue avec un visiteur mystérieux, lui aussi marqué par les cicatrices du passé, bouleversera sa solitude. Ensemble, ils remontent le fil du temps, à la recherche de ce qui s'est réellement joué entre Jules César et Vercingétorix. Qui étaient-ils vraiment ? Où s'est déroulée la dernière bataille ? Et que reste-t-il des héros quand la poussière des siècles retombe ? Ce roman bouleversant est la rencontre de deux époques, de deux douleurs, de deux résistances : celles d'une survivante des temps modernes et d'un héros déchu des temps anciens. Découvrez un récit vibrant, où l'ombre de la guerre des Gaules répond aux blessures du présent, faisant ressortir le lien intime entre les cicatrices d'aujourd'hui et les souffrances d'hier dans le silence des pierres et la force des survivants.