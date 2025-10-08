Nouvelle histoire du concile Vatican II

Le concile Vatican II, qui s'est déroulé en quatre sessions entre 1962 et 1965, engagea sans conteste l'Eglise dans une voie nouvelle. Une abondante littérature proposant chroniques, ouvrages historiques et commentaires existe sur le sujet. Pourtant des documents essentiels, les Acta et Documenta et les Acta Synodalia publiés sur une période de 40 ans, sont restés une source largement sous-exploitée, sans doute parce qu'ils sont intégralement en latin. Yves Chiron a donc procédé à une étude systématique de cette documentation très largement inédite. Il l'a confrontée, notamment, aux récits faits au jour le jour par de grands acteurs et témoins du Concile : les théologiens Yves Congar, Henri de Lubac et Gérard Philips, comme du secrétaire général Mgr Felici, homme-clef du concile. Il en résulte un ouvrage accessible qui offre, de façon inédite, une histoire dépassionnée et rigoureuse du concile Vatican II, comme la compréhension du rôle majeur du pape dans l'aboutissement de certains textes dans un concile qui fut à la fois pastoral et doctrinal. Yves Chiron est un spécialiste de l'histoire de la papauté. Il est auteur d'ouvrages de référence sur les biographies de Pie IX, Pie X, Benoît XV, Pie XI, Jean XXIII et Paul VI qui ont été traduites en diverses langues.