#Roman francophone

Les adieux à la villa aux étoffes

Corinna Gepner, Anne Jacobs

ActuaLitté
Augsbourg, 1939. La guerre est aux portes de l'Europe et les résidents de la villa aux étoffes savent que leur vie va radicalement changer... La conclusion tant attendue de la saga phénomène ! Augsbourg, 1939. Depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir, Marie s'est exilée avec son fils à New York, et l'usine textile de Paul fait l'objet de convoitises nazies. Sans sa femme, qu'il soupçonne d'avoir refait sa vie aux Etats- Unis, Paul doit affronter seul ses inquiétudes et ses doutes, et prendre des décisions qui mettent en péril tout ce qu'ils ont bâti ensemble. De l'autre côté de l'Atlantique, Marie est effrayée par les récits d'horreur qu'elle découvre chaque jour dans les journaux. Quand elle rentre à Augsbourg en 1945, après avoir perdu contact avec ses proches pendant la guerre, elle ignore tout de ce qui l'attend. A l'image du conflit qui a dévasté son pays, les neuf années de séparation avec Paul ont laissé bien des traces. Alors que tout est à reconstruire dans une ville en ruines, parviendront-ils à se retrouver ? Entre espoirs brisés et rêves de lendemains, le dénouement saisissant de destins emportés par le tourbillon de l'histoire. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner

Par Corinna Gepner, Anne Jacobs
Chez 10/18

|

Auteur

Corinna Gepner, Anne Jacobs

Editeur

10/18

Genre

XXe siècle

Commenter ce livre

 

Les adieux à la villa aux étoffes

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 23/10/2025

624 pages

10/18

12,00 €

ActuaLitté
9782264086655
© Notice établie par ORB
plus d'informations

