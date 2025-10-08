Même si on est jeune et plein d'énergie, il est difficile de surmonter l'hostilité du monde qui nous entoure, l'anxiété ambiante face à un futur complexe, la solitude au fond de soi. La véritable bonne nouvelle, c'est que les obstacles, les blessures, les peurs et les tourments, rien de tout cela ne nous condamne et ne peut empêcher de trouver son bonheur. Laurent Gay, qui a traversé l'enfer de la drogue, met sa vie et sa foi en Dieu au service des jeunes pour leur apporter un message de force et d'espoir. Il leur livre ici une expérience précieuse pour avancer dans la vie et se trouver soi-même. Des conseils qui donnent du sens, des défis, des témoignages, des références de films pour aller plus loin, un grand choix de paroles de Dieu pour nourrir son âme : vous trouverez tout cela dans ce manuel pour avoir foi en la vie ! "Quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui, tu peux toujours choisir une nouvelle direction. Ne laisse pas les erreurs du passé déterminer ton avenir ! Si j'ai pu surmonter mes démons, tu le peux aussi. Tu es plus fort que tu ne le penses, à condition de t'appuyer sur le Christ". Laurent Gay Depuis plus de 20 ans, Laurent Gay oeuvre pour la nouvelle évangélisation en donnant un témoignage percutant auprès des jeunes. Conférencier à plein temps et intervenant dans les écoles sur la prévention, l'éducation et la santé, il est spécialisé dans les conduites à risque, particulièrement les addictions dont il a fait son combat.