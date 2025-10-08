Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Espère !

Laurent Gay, Laurent Gay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Même si on est jeune et plein d'énergie, il est difficile de surmonter l'hostilité du monde qui nous entoure, l'anxiété ambiante face à un futur complexe, la solitude au fond de soi. La véritable bonne nouvelle, c'est que les obstacles, les blessures, les peurs et les tourments, rien de tout cela ne nous condamne et ne peut empêcher de trouver son bonheur. Laurent Gay, qui a traversé l'enfer de la drogue, met sa vie et sa foi en Dieu au service des jeunes pour leur apporter un message de force et d'espoir. Il leur livre ici une expérience précieuse pour avancer dans la vie et se trouver soi-même. Des conseils qui donnent du sens, des défis, des témoignages, des références de films pour aller plus loin, un grand choix de paroles de Dieu pour nourrir son âme : vous trouverez tout cela dans ce manuel pour avoir foi en la vie ! "Quel que soit l'endroit où tu en es aujourd'hui, tu peux toujours choisir une nouvelle direction. Ne laisse pas les erreurs du passé déterminer ton avenir ! Si j'ai pu surmonter mes démons, tu le peux aussi. Tu es plus fort que tu ne le penses, à condition de t'appuyer sur le Christ". Laurent Gay Depuis plus de 20 ans, Laurent Gay oeuvre pour la nouvelle évangélisation en donnant un témoignage percutant auprès des jeunes. Conférencier à plein temps et intervenant dans les écoles sur la prévention, l'éducation et la santé, il est spécialisé dans les conduites à risque, particulièrement les addictions dont il a fait son combat.

Par Laurent Gay, Laurent Gay
Chez Artège

|

Auteur

Laurent Gay, Laurent Gay

Editeur

Artège

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Espère ! par Laurent Gay, Laurent Gay

Commenter ce livre

 

Espère !

Laurent Gay, Laurent Gay

Paru le 08/10/2025

189 pages

Artège

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033616795
9791033616795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.