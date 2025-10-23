Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Il était une fois la CAN

Hédi Hamel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La grande histoire de la Coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de sa 35e édition organisée au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Créée en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des nations a connu un développement considérable. Elle compte désormais parmi les plus grandes compétitions de foot du monde et mobilise bien au-delà du continent africain. La saga de la Coupe d'Afrique des nations, c'est une épopée sportive, la montée en puissance du football africain, un continent en mutation, des guerres de décolonisation jusqu'à la fin de l'apartheid. D'immenses joueurs, comme Rabah Madjer, Laurent Pokou, Roger Milla, Abedi Pelé, Jay-Jay Okocha, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Mo Salah... s'y sont illustrés. Et en 2025 au Maroc, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, sera l'une des stars de la compétition. Il était une fois la CAN... Sept décennies de rencontres au sommet racontées en textes et en photos pour la première fois.

Par Hédi Hamel
Chez Solar

|

Auteur

Hédi Hamel

Editeur

Solar

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il était une fois la CAN par Hédi Hamel

Commenter ce livre

 

Il était une fois la CAN

Hédi Hamel

Paru le 30/10/2025

160 pages

Solar

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192968
9782263192968
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.