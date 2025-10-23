La grande histoire de la Coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de sa 35e édition organisée au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Créée en 1957 au Soudan, la Coupe d'Afrique des nations a connu un développement considérable. Elle compte désormais parmi les plus grandes compétitions de foot du monde et mobilise bien au-delà du continent africain. La saga de la Coupe d'Afrique des nations, c'est une épopée sportive, la montée en puissance du football africain, un continent en mutation, des guerres de décolonisation jusqu'à la fin de l'apartheid. D'immenses joueurs, comme Rabah Madjer, Laurent Pokou, Roger Milla, Abedi Pelé, Jay-Jay Okocha, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Mo Salah... s'y sont illustrés. Et en 2025 au Maroc, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, sera l'une des stars de la compétition. Il était une fois la CAN... Sept décennies de rencontres au sommet racontées en textes et en photos pour la première fois.