Kant

Kant

Adelino Braz, Hugo Florsheimer

Kant peut être considéré comme le Père de la spéculation philosophique moderne. Il est le premier dans l'histoire de la philosophie à avoir développé un système complet de la raison pure : théorique, pratique et téléologique. La partie théorique établit les conditions de la connaissance objective dans le monde naturel et ses limites en matière de métaphysique. La partie pratique, véritable clef de voûte du système, expose les conditions de la liberté transcendantale, rendue possible par le principe du devoir, confrontant ainsi l'homme à sa responsabilité morale, pour le bien comme pour le mal. Enfin, la partie téléologique propose une nouvelle voie en matière de métaphysique : l'Idée régulatrice, par l'usage du jugement réfléchissant, permet d'embrasser l'ensemble des données de l'expérience (l'esthétique, la vie, l'histoire et la religion) dans un système subjectif finalisé, jetant alors une passerelle entre le monde de la nature et celui de la liberté. De la beauté et du sublime, de l'organisation systématique des formes de la nature, d'un processus historique conduisant à un Etat de droit cosmopolitique érigeant l'homme en citoyen du monde et d'une religion comme République morale, telles sont les grands thèmes de la réflexion pouvant conduire l'espèce humaine à l'état de liberté. Hugo Florsheimer est certifié et docteur en philosophie. Il consacre actuellement ses recherches à la philosophie spéculative post-kantienne.

Adelino Braz, Hugo Florsheimer
Ellipses

|

Auteur

Adelino Braz, Hugo Florsheimer

Editeur

Ellipses

Genre

Kant

Kant

Hugo Florsheimer

18/11/2025

216 pages

Ellipses

16,00 €

9782340110861
