L'esprit d'éternité

Jacques Fuentealba, Kevin J. Anderson

Deux décennies après la dévastatrice Guerre des Elémentaux qui a failli détruire le cosmos, la nouvelle Confédération a rétabli la paix et un commerce fructueux entre les peuples et les mondes du Bras spiral. Les ambitieux Vagabonds récoltent l'ekti, le carburant vital alimentant les moteurs interstellaires, dans les nuages des planètes géantes gazeuses, et les prêtres Verts télépathes de Theroc assurent une communication instantanée à l'échelle de la galaxie grâce à leur connexion aux arbremondes, puissants et sensibles. L'empire extraterrestre ildiran a reconstruit son grand palais des Prismes baigné par la lumière de ses sept soleils, et son Mage Imperator a annoncé l'avènement d'une nouvelle ère d'expansion et de découverte. Mais la paix ne devait pas durer. Les maléfiques robots klikiss ont rapidement trouvé un allié en la personne des anciens et quasi omnipotents Shana Rei, des créatures destructrices qui sont la personnification des ténèbres et du chaos, réveillées après des millénaires de torpeur pour détruire toute vie consciente dans l'univers. La Confédération et l'Empire ildiran les combattent par tous les moyens possibles, mais le Bras spiral lui-même semble condamné. Partout dans le réseau de transportails, l'espace se déchire, les liens entre ses portes dimensionnelles se brisent, la trame de l'espace s'effiloche. Les arbremondes agonisent, des planètes entières sont enclavées dans des barrières noires impénétrables qu'érigent les Shana Rei, et cette souillure meurtrière s'est infiltrée dans la race ildirane et le Mage Imperator Jora'h en personne. Cherchant désespérément du carburant pour propulseurs interstellaires afin d'alimenter l'armée et tous les transports spatiaux, le capitaine d'industrie Lee Iswander extrait l'ekti - le sang du cosmos - de mystérieux nodules géants flottant dans l'espace lointain, vidant ces gonflotteurs de leur substance par milliers. Mais ce faisant, serait-il en train d'affaiblir le seul allié que la civilisation tout entière pourrait avoir contre les Shana Rei ? " Anderson a encore frappé un grand coup. " Booklist " Kevin J. Anderson écrit le genre de space opera divertissant et inventif correspondant exactement à ce que je veux lire. " Peter F. Hamilton " Un récit épique mené sur un rythme endiablé. Kevin J. Anderson est un des meilleurs concepteurs d'intrigue dans le milieu. " Brandon Sanderson

Par Jacques Fuentealba, Kevin J. Anderson
Chez Bragelonne

|

Auteur

Jacques Fuentealba, Kevin J. Anderson

Editeur

Bragelonne

Genre

Science-fiction

L'esprit d'éternité

Kevin J. Anderson trad. Jacques Fuentealba

Paru le 08/10/2025

792 pages

Bragelonne

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791028132347
