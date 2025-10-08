L'impératrice aux éclats d'os

L'empereur est mort. Vive l'impératrice ! Lin Sukai occupe enfin le trône qu'elle a conquis au prix d'immenses sacrifices, mais la lutte ne fait que commencer. Son peuple se méfie d'elle. Ses alliances politiques sont fragiles. Et, au nord-est de l'empire, une armée de concepts rebelles fait des ravages, sous les ordres d'une femme mystérieuse qui compte s'emparer du trône. Pourtant ce n'est pas le pire des dangers : les Alanga, ces êtres terrifiants dont parlent les légendes, sont de retour dans les îles de l'empire. Et il s'avère que les légendes ne disaient pas tout, loin de là... "Un des meilleurs romans de Fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps... Ce livre mérite une place à part". Sarah J. Maas, autrice de Un palais d'épines et de roses