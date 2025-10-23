Récit pudique de foi et d'espérance, "Dieu en plein coeur" témoigne avec verve d'une authentique aventure spirituelle. La nouvelle édition actualisée d'un best-seller vendu à 70 000 exemplaires en France et à l'étranger. Rien ne prédestinait René-Luc à devenir prêtre. Né dans une famille pauvre, chrétienne mais non pratiquante, placé un temps avec ses frères et soeurs en institution parce qu'il n'y avait pas de quoi manger à la maison, il raconte aujourd'hui comment il aurait pu céder à la facilité en suivant le chemin de la délinquance. Tout bascule lorsque sa mère emménage avec Martial, qui erre dans le milieu du grand banditisme. A son contact, René-Luc apprend la dissimulation, le goût de la marginalité, le besoin de se confronter à la loi des hommes aussi. Jusqu'au jour où, adolescent, il entend le témoignage d'un ancien caïd d'un célèbre gang portoricain de New York converti à la foi chrétienne. René-Luc vit alors une expérience spirituelle intense et rencontre le Christ. Dépassant le traumatisme du suicide de son beau-père - devant ses yeux -, il choisit de se laisser conduire par Dieu, qui le mènera sur des chemins ecclésiaux fort divers, du renouveau charismatique au sacerdoce, qu'il reçoit en 1994. " Un témoignage plein de fougue et de foi " (Famille chrétienne) ; " Un tabac auprès des jeunes " (Panorama) ; " Une personnalité entière et attachante " (La Croix) ; " Un témoignage percutant " (Sud Ouest).