Mon livre d'activités en tissu

Un premier livre d'activités grand format en forme de cartable pour développer la motricité des enfants de manière ludique ! Accompagner le développement de l'enfant L'enfant est invité à manipuler de nombreux accessoires sur chaque page et dès la couverture : une fermeture éclair, un miroir, des boutons, des éléments à scratcher, des légumes à ramasser, un sac à ouvrir... Ce livre permet d'accompagner l'éveil tactile et la motricité fine des enfants à partir d'un an. Une fabrication généreuse Le livre prend la forme d'un petit cartable que l'enfant peut transporter facilement grâce à sa petite poignée en tissu. Indétachables, les différents éléments ne peuvent être égarés. Les animations et accessoires sont solides et durent dans le temps. Un joli livre d'activité en tissu Les adorables illustrations d'Elena Selena, pleines de couleurs et de vie, se découvrent au fil des pages de ce livre tissu, au grand format agréable.