Traque royale

Ils pensaient être libres. Mais Lucius ne renonce jamais à ce qui lui appartient. Áine et Daelon ont trouvé refuge à Iciera, un royaume préservé du joug du Roi des Ombres. Mais Lucius n'a pas dit son dernier mot. Il est bien décidé à faire d'elle sa reine. Ce n'est qu'une question de temps. Convaincre les sorcières d'Iciera d'entrer en guerre contre lui est leur seule chance de protéger ce havre de paix et d'espérer renverser la tyrannie d'Aradia. Mais, même entourés de ce peuple accueillant, leurs sacrifices et la détermination sans faille de Lucius à conquérir Áine les poursuivent. Tandis qu'ils s'entraînent pour les batailles à venir, Daelon découvre la profondeur de leur lien. Mais Lucius compte bien prouver que celui qui l'unit à Áine surpasse tous les autres. #Magie #Royaume #Complots