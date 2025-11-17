Inscription
#Roman francophone

Proscrits

Gérard Gouzes

Dans la France bouleversée du milieu du XIXe siècle, l'espoir d'un avenir meilleur anime de nombreux républicains, à l'instar d'Antoine Gauthier, jeune menuisier de Marmande. Convaincu par les promesses de justice sociale de Louis-Napoléon Bonaparte, il place ses rêves et sa confiance dans la République. Mais le coup d'Etat du 2 décembre 1851, perpétré par celui qui se fait appeler le prince-président, fait basculer les idéaux et les existences. Dans cette fresque historique, le destin d'Antoine symbolise celui de toute une génération sacrifiée sur l'autel du pouvoir, tous ceux s'opposant à l'Empire subissant une répression féroce : des morts par milliers, des proscrits exilés en Algérie ou au bagne, leurs vies détruites... Ce roman, rigoureusement documenté, éclaire un pan souvent méconnu de l'Histoire et rend hommage à ceux et celles qui, hier comme aujourd'hui, résistent à la corruption du pouvoir, quitte à tout perdre pour défendre leurs idéaux.

Chez Editions du Halage

XIXe siècle

Paru le 13/11/2025

408 pages

20,00 €

9782492021084
