Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par un beau matin de printemps, un inconnu débarque au village. Il arrive de Lusitanie, cette terre de soleil à l'ouest de l'Hispanie qui se trouve également sous la férule de Rome. Cet ancien esclave croisé dans le Domaine des dieux est venu demander de l'aide à nos irréductibles Gaulois car il connaît les effets puissants de la potion magique. Pour Astérix et Obélix, une nouvelle aventure commence ! Dans un somptueux coffret au format 290 x 370 mm, les lecteurs pourront découvrir l'album en grand format et dos toilé, avec à l'intérieur : - Les 44 planches originales crayonnées et encrées par Didier Conrad, présentées en vis-à-vis - Un cahier graphique exclusif de 20 pages regroupant de nombreux dessins et recherches graphiques de Fabcaro et Didier Conrad, - 5 ex-libris exclusifs signés par les auteurs, - 1 certificat numéroté attestant l'authenticité de cette prestigieuse édition au tirage limité à 900 exemplaires

Par René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad
Chez Hachette

|

Auteur

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Editeur

Hachette

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Astérix en Lusitanie par René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Commenter ce livre

 

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

112 pages

Hachette

200,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253723
9782017253723
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.