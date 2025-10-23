Astérix en Lusitanie

Par un beau matin de printemps, un inconnu débarque au village. Il arrive de Lusitanie, cette terre de soleil à l'ouest de l'Hispanie qui se trouve également sous la férule de Rome. Cet ancien esclave croisé dans le Domaine des dieux est venu demander de l'aide à nos irréductibles Gaulois car il connaît les effets puissants de la potion magique. Pour Astérix et Obélix, une nouvelle aventure commence ! Dans un somptueux coffret au format 290 x 370 mm, les lecteurs pourront découvrir l'album en grand format et dos toilé, avec à l'intérieur : - Les 44 planches originales crayonnées et encrées par Didier Conrad, présentées en vis-à-vis - Un cahier graphique exclusif de 20 pages regroupant de nombreux dessins et recherches graphiques de Fabcaro et Didier Conrad, - 5 ex-libris exclusifs signés par les auteurs, - 1 certificat numéroté attestant l'authenticité de cette prestigieuse édition au tirage limité à 900 exemplaires