The Game Changers

Quand une Juliette des temps modernes rencontre un Roméo pas comme les autres, peut-elle partager la scène avec un homme dont la vie est un théâtre public ? Notre histoire commence par un mensonge le jour de la Saint-Valentin. Mon rendez-vous surprise n'est pas le garçon studieux que j'attendais, mais un séducteur magnifique dont les yeux ambrés invitent au péché. La soirée prend une tournure imprévue et nous finissons chez lui. Je rejette la faute sur le gin-tonic. Le lendemain, je découvre que j'ai passé la nuit avec Jack Hawke, le célèbre quarterback au passé trouble. L'accord de confidentialité qu'il me demande d'accepter devrait me mettre la puce à l'oreille : ce n'est pas un homme ordinaire. Peu importe, je signe. Bonne chance pour retrouver la petite bibliothécaire que je suis. Mais Jack continue d'apparaître là où je m'y attends le moins. Alors que je suis persuadée qu'il a disparu de ma vie pour de bon, il débarque dans mon théâtre communautaire et décroche le rôle de Roméo dans la pièce où je suis Juliette. Jack est-il mon véritable Roméo... ou ce séduisant joueur de football va-t-il me briser le coeur ? #MeetCute #BlindDate #Quarterback