L'imprudent

Il veut rester sur la touche, mais il joue avec le feu. Après son divorce, Aleksander Emerson comptait profiter de son célibat, et donc éviter toute histoire sérieuse. Enfin, ça, c'était avant de rencontrer Gabe, pompier au sourire ravageur et honte de la famille Crosby. Il n'aime pas le hockey, bon sang ! Gabe n'est peut-être pas une star de la NFL, mais il n'a aucun problème à mettre Aleks sur la touche... ou dans son lit. Nouveau en ville et novice en matière de relations avec un homme, le hockeyeur ignore comment gérer les émotions que Gabe éveille en lui... pourtant, il a envie d'essayer. Ce qui devait être une simple aventure se transforme vite en nuits qui s'éternisent, en sorties aux faux airs de rendez-vous et en crises de jalousie publiques. Aleks veut juste s'amuser, Gabe cherche quelque chose de stable. Entre eux, les choses ne sont pas censées fonctionner... mais le feu qui les ravage devient de plus en plus dur à contrôler. #Pompier #Hockeyeur #Sexy