Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

The Wings of Time

Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Olivier Jolivet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une scientifique et un pilote sont projetés dans le passé durant un vol d'essai. Parviendront-ils à revenir à leur époque ? Premier volume d'une série construite en diptyques mêlant aventures aéronautiques, histoire, et une bonne dose de science-fiction. 2023, Floride. Duncan Ainsworth, ancien pilote de l'USAF dans une mauvaise passe financière, est recruté par Blek Industries pour tester un nouveau système de vol hypersonique extrêmement expérimental. Il embarque à bord d'un F-18 avec Lucie Delosnier, la scientifique française en charge du système et qui ne l'apprécie guère. Mais en plein test préliminaire, ils perdent le contrôle de l'avion et traversent une étrange zone de turbulence, pour en émerger dans le ciel de France en ... 1917 !

Par Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Olivier Jolivet
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Olivier Jolivet

Editeur

9th Cinebook

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Wings of Time par Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Olivier Jolivet

Commenter ce livre

 

The Wings of Time

Frédéric Zumbiehl, Patrice Buendia, Olivier Jolivet

Paru le 06/11/2025

48 pages

9th Cinebook

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781800441729
9781800441729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.