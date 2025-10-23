The Wings of Time

Une scientifique et un pilote sont projetés dans le passé durant un vol d'essai. Parviendront-ils à revenir à leur époque ? Premier volume d'une série construite en diptyques mêlant aventures aéronautiques, histoire, et une bonne dose de science-fiction. 2023, Floride. Duncan Ainsworth, ancien pilote de l'USAF dans une mauvaise passe financière, est recruté par Blek Industries pour tester un nouveau système de vol hypersonique extrêmement expérimental. Il embarque à bord d'un F-18 avec Lucie Delosnier, la scientifique française en charge du système et qui ne l'apprécie guère. Mais en plein test préliminaire, ils perdent le contrôle de l'avion et traversent une étrange zone de turbulence, pour en émerger dans le ciel de France en ... 1917 !