#Roman francophone

Poissons du désert

Amy Lane

L'univers de Poisson hors de l'eau d'Amy Lane s'est élargi pour inclure des garagistes, des assassins, des infirmiers, des médiums et des stars de films pour adultes. Beaucoup d'entre eux se sont forgé un havre de paix secret à Victoriana, au milieu du désert. Cette collection de courtes nouvelles tourne principalement autour de l'équipe de Victoriana, les poissons du désert, un groupe de personnes ayant des compétences spécialisées, de solides principes moraux et une aversion pour les règles. Rejoignez Burton, Ernie, Ace, Sonny, Jai et George alors qu'ils font face à des tempêtes impossibles, à la visite d'un tueur à gages et oh oui, à la belle-famille, dans cette série de nouvelles qui montre qu'il n'est pas toujours facile d'être un poisson dans le désert, mais qu'on peut toujours trouver un foyer. #FamilleChoisie #Romance #Humour

Par Amy Lane
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Amy Lane

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

Poissons du désert

Amy Lane

Paru le 17/11/2025

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

9791038132696
