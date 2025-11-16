Inscription
#Roman francophone

Crimes a brest - memoires oubliees les secrets du clairvoyant (coll. geste noir)

Laëtitia Gilles

ActuaLitté
Après sa première enquête dans le temps, Lily Damiano est ressortie fragilisée. Elle noie ses cauchemars et ses souvenirs en se raccrochant au présent. Plus jamais elle n'utiliserait son don, voilà la promesse qu'elle s'était faite ! Le destin va pourtant décider de faire voler en éclat sa résolution. En assistant à une conférence avec son meilleur ami Tareq, ils font la connaissance de Stéphane Kersan, régisseur d'un domaine dans la Loire-Atlantique. Suite à la mise aux enchères du manoir, faute d'héritier, il risque de tout perdre. La seule carte qu'il peut abattre pour s'en sortir est un test ADN qui le lie au dernier propriétaire du lieu. Problème : leur lien de parenté remonte à la neuvième génération... et l'ancêtre qui les lie lui est inconnu. Confrontée au désespoir de cet homme et au manque de preuves évident, Lily n'a plus le choix. Elle doit faire face à ses peurs et retourner de nouveau dans le passé.

Par Laëtitia Gilles
Chez La Geste

|

Auteur

Laëtitia Gilles

Editeur

La Geste

Genre

Bretagne

Crimes a brest - memoires oubliees les secrets du clairvoyant (coll. geste noir)

Laëtitia Gilles

Paru le 06/10/2025

424 pages

La Geste

13,90 €

ActuaLitté
9791035328917
