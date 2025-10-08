Un question de foot par jour ! Vous croyez tout connaître sur le football ? Pour le vérifier, voici 365 questions - et leurs réponses détaillées - sur les clubs, les joueurs, les records, les sélections nationales, les statistiques, les compétitions, les entraîneurs, etc. Par exemple, savez-vous quelle est l'équipe la plus titrée de l'histoire du Championnat d'Europe des Nations ou quel est le recordman du nombre de phases finales de Coupe du monde disputées sous le maillot de l'équipe de France ?