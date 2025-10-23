Inscription
#Essais

L'anecdote et le décor

Frédéric Le Moigne

Que peut écrire un historien lorsqu'il découvre le journal personnel, doublé d'un album de photographies, d'un personnage qu'il croit pourtant bien connaître ? De Georges Grente (1872-1959), on peut en effet retenir la carrière (évêque du Mans pendant quarante ans, cardinal, académicien), tout autant que la réputation anecdotique de prélat mondain et lettré, de prince de l'Eglise. Ce personnage ne tente-t-il pas, avec des carnets soigneusement conservés pour la postérité dans le secret de l'abbaye de Solesmes, d'avoir encore le dernier mot ? Raison de plus pour ne pas lui laisser entièrement la conclusion du commentaire de sa vie ! Avec l'édition critique du journal inédit, les Presses universitaires de Rennes publient cet essai d'histoire qui tente, par le commentaire, de prendre au sérieux le récit autobiographique et la construction d'une trajectoire édifiante, émanant d'une Eglise hiérarchique volontairement éloignée des réalités du monde. Confidences et anecdotes, acteurs et décor se dévoilent au fil des pages pour comprendre une ambition qui s'écrit dans l'intimité en même temps qu'elle se vit.

Par Frédéric Le Moigne
Chez PU Rennes

|

Auteur

Frédéric Le Moigne

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de l'Eglise

L'anecdote et le décor

Frédéric Le Moigne

Paru le 23/10/2025

PU Rennes

30,00 €

9791041300921
