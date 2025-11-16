Pourquoi j’ai des sentiments ?

Un livre amusant et coloré, en lien avec le quotidien des enfants, pour les aider à comprendre des notions bibliques centrales durant ces premières années de leur vie ! Avec des rabats à soulever et de belles illustrations, pour le plus grand bonheur des tout-petits ! Pour enfants de 2 à 4 ans. A découvrir aussi de la même série : Pourquoi j'ai des yeux ? Pourquoi j'ai une bouche ? Pourquoi j'ai des mains ? Pourquoi j'ai des oreilles ? Points forts : + un format adapté aux enfants d'âge préscolaire + un contenu ludique, en lien avec leur quotidien + un message biblique profond Thèmes : les émotions les relations avec les autres enfants l'obéissance à Dieu avec son aide le salut en Jésus le pardon la joie