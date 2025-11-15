Montagnes géantes histoires et secrets des plus hauts sommets du monde (et comment les grimper)

Embarque pour un voyage à couper le souffle à la conquête des sommets les plus emblématiques du monde. Des hauteurs vertigineuses de l'Everest, à la silhouette envoûtante du Kilimandjaro, ce livre captivant explore les paysages spectaculaires et la riche histoire de huit montagnes fascinantes. Découvre les aventures vécues par les premiers alpinistes, plonge dans les récits de conquêtes légendaires et perce les secrets des écosystèmes fragiles de chaque sommet. Riche de magnifiques illustrations, ce livre-documentaire plaira aux aventuriers et aventurières en herbe ainsi qu'aux grimpeurs et grimpeuses intrépides.