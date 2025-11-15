Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Montagnes géantes histoires et secrets des plus hauts sommets du monde (et comment les grimper)

Robin Jacobs, Ed Brown

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Embarque pour un voyage à couper le souffle à la conquête des sommets les plus emblématiques du monde. Des hauteurs vertigineuses de l'Everest, à la silhouette envoûtante du Kilimandjaro, ce livre captivant explore les paysages spectaculaires et la riche histoire de huit montagnes fascinantes. Découvre les aventures vécues par les premiers alpinistes, plonge dans les récits de conquêtes légendaires et perce les secrets des écosystèmes fragiles de chaque sommet. Riche de magnifiques illustrations, ce livre-documentaire plaira aux aventuriers et aventurières en herbe ainsi qu'aux grimpeurs et grimpeuses intrépides.

Par Robin Jacobs, Ed Brown
Chez Editions du Chemin des Crêtes

|

Auteur

Robin Jacobs, Ed Brown

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Montagnes géantes histoires et secrets des plus hauts sommets du monde (et comment les grimper) par Robin Jacobs, Ed Brown

Commenter ce livre

 

Montagnes géantes histoires et secrets des plus hauts sommets du monde (et comment les grimper)

Robin Jacobs, Ed Brown

Paru le 15/11/2025

Editions du Chemin des Crêtes

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095743705
9791095743705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.