#Album jeunesse

Mon grand livre des odeurs

Héloïse Mab

ActuaLitté
Un beau livre grand format à sentir, pour explorer le monde à travers 9 odeurs étonnantes, des grands flaps et des univers adaptés ! Dans ce beau livre, l'enfant part explorer le monde à travers 9 univers thématiques adaptés (la ferme, l'école, la cuisine, la mer...) et travaille son sens olfactif. Sur chaque double-page, l'enfant pourra découvrir des informations étonnantes, jouer à compter des éléments (jusque 10) et entraîner sa motricité fine grâce à un grand flap qui cache une odeur amusante ! Un livre à découvrir d'abord avec un parent accompagnateur, puis tout seul, comme un grand !

Par Héloïse Mab
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Héloïse Mab

Editeur

Editions Auzou

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Mon grand livre des odeurs

Héloïse Mab

Paru le 23/10/2025

18 pages

Editions Auzou

17,95 €

ActuaLitté
9791039562850
