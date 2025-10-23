Mon grand livre des odeurs

Un beau livre grand format à sentir, pour explorer le monde à travers 9 odeurs étonnantes, des grands flaps et des univers adaptés ! Dans ce beau livre, l'enfant part explorer le monde à travers 9 univers thématiques adaptés (la ferme, l'école, la cuisine, la mer...) et travaille son sens olfactif. Sur chaque double-page, l'enfant pourra découvrir des informations étonnantes, jouer à compter des éléments (jusque 10) et entraîner sa motricité fine grâce à un grand flap qui cache une odeur amusante ! Un livre à découvrir d'abord avec un parent accompagnateur, puis tout seul, comme un grand !