#Roman francophone

Charente sauvage et naturelle

Philippe Giret, Hélène Préveraud

Les deux charentais Philippe Giret photographe animalier et Hélène Préveraud dessinatrice animalière se sont associés dans cet ouvrage pour vous faire découvrir la biodiversité animale qui nous entoure quotidiennement. On vous explique également où, quand et comment observer la faune sauvage au plus près sans la déranger et à travers ses clichés vous rentrerez dans l'intimité des animaux. Vous serez par exemple au coeur d'une famille de renards ou vous vivrez aux côtés des chevreuils... Hélène, quant à elle, a un don inimitable pour donner la vie à travers ses dessins plus vrais que nature. Ces deux passionnés vous invitent à un voyage au coeur de la faune sauvage charentaise.

Par Philippe Giret, Hélène Préveraud
Chez La Geste

|

Auteur

Philippe Giret, Hélène Préveraud

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Charente sauvage et naturelle

Philippe Giret, Hélène Préveraud

Paru le 16/10/2025

150 pages

La Geste

29,90 €

9791035329754
