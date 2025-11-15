Inscription
#Roman francophone

Manger autrefois en poitou (poche - relie) coll. baroque

Elisabeth Morin-Chartier

Plus de 90 recettes avec des produits locaux et de saison en Poitou. Dès 1980, deux historiens, Jean-Claude Morin et Elisabeth Morin Chartier, alors professeurs au lycée Alienor d'Aquitaine à Poitiers, se sont engagés dans une vaste enquête régionale, collectant des recettes traditionnelles du Poitou, celles que des générations de grand-mères se transmettaient oralement. Pas de kiwis de Nouvelle Zélande ou de haricots verts du Chili, tout était produit sur place, à la ferme, et les plats suivaient les saisons.

Par Elisabeth Morin-Chartier
Chez La Geste

|

Auteur

Elisabeth Morin-Chartier

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Manger autrefois en poitou (poche - relie) coll. baroque

Elisabeth Morin-Chartier

Paru le 18/09/2025

180 pages

La Geste

12,90 €

9791035329693
