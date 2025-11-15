Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Figures nantaises (coll. beau petit pays )

Jean-Marc Mouchet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour découvrir Nantes à travers les regards et souvenirs de ceux qui y vivent. L'auteur a souhaité réaliser une photographie mémorielle de la ville de Nantes la plus large possible avec l'humain en toile de fond. Trouver des tranches de vie, convoquer des souvenirs, figures libres, imposées, convenues ou atypiques, fruits de rencontre, de la chance ou du hasard, les noms que vous trouverez dans cet ouvrage traduisent le mélange des genres et la diversité. Une vie, des destins, lumière artificielle ou naturelle, couleur, sépia ou noir et blanc, posé ou en situation, plan large ou plan serré, un portrait sans légende, ni témoignage n'accorde peu de place à l'information, et encore moins à la réflexion.

Par Jean-Marc Mouchet
Chez La Geste

|

Auteur

Jean-Marc Mouchet

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Figures nantaises (coll. beau petit pays ) par Jean-Marc Mouchet

Commenter ce livre

 

Figures nantaises (coll. beau petit pays )

Jean-Marc Mouchet

Paru le 16/10/2025

264 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329686
9791035329686
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.