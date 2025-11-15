Figures nantaises (coll. beau petit pays )

Pour découvrir Nantes à travers les regards et souvenirs de ceux qui y vivent. L'auteur a souhaité réaliser une photographie mémorielle de la ville de Nantes la plus large possible avec l'humain en toile de fond. Trouver des tranches de vie, convoquer des souvenirs, figures libres, imposées, convenues ou atypiques, fruits de rencontre, de la chance ou du hasard, les noms que vous trouverez dans cet ouvrage traduisent le mélange des genres et la diversité. Une vie, des destins, lumière artificielle ou naturelle, couleur, sépia ou noir et blanc, posé ou en situation, plan large ou plan serré, un portrait sans légende, ni témoignage n'accorde peu de place à l'information, et encore moins à la réflexion.