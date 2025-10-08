Inscription
#Roman francophone

Angel VS Devil

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

ActuaLitté
Après avoir été témoin d'un meurtre en corrélation avec la mafia de New York, Lele, de son vrai nom Lijuan, se voit contrainte d'intégrer le programme de protection des témoins et de fuir la ville, direction l'université de Miami et sa fraternité des Losers. Sa mission est simple : faire profil bas jusqu'à l'ouverture du procès, avant de retourner à sa véritable identité. Un défi plus compliqué que prévu pour elle, qui adore se retrouver sous le feu des projecteurs. Mais avec un passé aussi compliqué que le sien, Lele s'est taillé un coeur de battante... et elle est bien décidée à survivre à cette nouvelle épreuve ! Et puis, même si elle le déteste, elle sait qu'elle peut compter sur Seven, le policier chargé de l'enquête qui semble déterminé à tout faire pour la protéger... Véritable homme de glace dépourvu d'humour ou de ne serait-ce qu'un brin d'excentricité, il doit se faire passer pour son mari. Au milieu de ce chaos, qui de l'ange ou du démon aura le dernier mot ?

Par Océane Ghanem, Jenn Guerrieri
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 08/10/2025

612 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

9782755678260
© Notice établie par ORB
