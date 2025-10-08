Suite très attendue de Mon coeur est une tronçonneuse, ce thriller d'horreur haletant propulse Jade - devenue Jennifer - dans une nouvelle traque sanglante au coeur de l'Idaho. Quand un tueur en série amérindien s'échappe de prison, les meurtres s'enchaînent et la mécanique du slasher se rejoue... en version consciente. Véritable hommage au genre, entre critique sociale, mémoire autochtone et humour noir, N'aie pas peur du faucheur confirme Stephen Graham Jones comme l'une des voix majeures de l'horreur littéraire contemporaine. Un roman jubilatoire et puissant, best-seller aux Etats-Unis, qui transcende les codes du genre.