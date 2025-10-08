Inscription
N'aie pas peur du faucheur

Carine Chichereau, Stephen Graham Jones

Suite très attendue de Mon coeur est une tronçonneuse, ce thriller d'horreur haletant propulse Jade - devenue Jennifer - dans une nouvelle traque sanglante au coeur de l'Idaho. Quand un tueur en série amérindien s'échappe de prison, les meurtres s'enchaînent et la mécanique du slasher se rejoue... en version consciente. Véritable hommage au genre, entre critique sociale, mémoire autochtone et humour noir, N'aie pas peur du faucheur confirme Stephen Graham Jones comme l'une des voix majeures de l'horreur littéraire contemporaine. Un roman jubilatoire et puissant, best-seller aux Etats-Unis, qui transcende les codes du genre.

Carine Chichereau, Stephen Graham Jones
Chez Rivages

Auteur

Carine Chichereau, Stephen Graham Jones

Editeur

Rivages

Genre

Terreur

N'aie pas peur du faucheur

Stephen Graham Jones trad. Carine Chichereau

Paru le 08/10/2025

560 pages

Rivages

11,50 €

9782743668822
