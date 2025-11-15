Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Meurtres a chatellerault (coll. geste noir)

Gilles Michaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ville paisible, trop selon les policiers locaux, Châtellerault va un matin se réveiller avec un crime étrange, suivi de deux autres. Le juge d'instruction Jérôme Brochard, avec des méthodes un peu particulières, va s'appliquer à découvrir une vérité qui va bouleverser la ville. L'enquête se déroule essentiellement dans l'univers musical prisé des " seniors ", à savoir la guinguette, coeur festif d'une cité châtelleraudaise décrite avec minutie et passion, entre réalité et imagination. Parallèlement à ses investigations, le juge d'instruction se lance dans une enquête d'un autre ordre, celle qui pourrait le mener à partager sa vie avec une avocate à l'histoire personnelle délicate.

Par Gilles Michaud
Chez La Geste

|

Auteur

Gilles Michaud

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Meurtres a chatellerault (coll. geste noir) par Gilles Michaud

Commenter ce livre

 

Meurtres a chatellerault (coll. geste noir)

Gilles Michaud

Paru le 06/10/2025

248 pages

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329389
9791035329389
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.