Meurtres a chatellerault (coll. geste noir)

Ville paisible, trop selon les policiers locaux, Châtellerault va un matin se réveiller avec un crime étrange, suivi de deux autres. Le juge d'instruction Jérôme Brochard, avec des méthodes un peu particulières, va s'appliquer à découvrir une vérité qui va bouleverser la ville. L'enquête se déroule essentiellement dans l'univers musical prisé des " seniors ", à savoir la guinguette, coeur festif d'une cité châtelleraudaise décrite avec minutie et passion, entre réalité et imagination. Parallèlement à ses investigations, le juge d'instruction se lance dans une enquête d'un autre ordre, celle qui pourrait le mener à partager sa vie avec une avocate à l'histoire personnelle délicate.