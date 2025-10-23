Inscription
#Essais

Les clés du DELF A2

Maison des langues

ActuaLitté
Un ouvrage actualisé pour s'entraîner au DELF A2 avec les nouveaux formats d'épreuves (réforme 2020). Il s'agit de proposer non seulement des exercices et des tests, mais également de nombreuses remarques d'usage de la langue et surtout des conseils pour aborder chacune des épreuves.

Par Maison des langues
Chez Difusion

|

Auteur

Maison des langues

Editeur

Difusion

Genre

DELF-DALF

Les clés du DELF A2

Maison des langues

Paru le 06/11/2025

Difusion

27,90 €

ActuaLitté
9788411573801
