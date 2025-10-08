Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'ange d'Indian Lake

Carine Chichereau, Stephen Graham Jones

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ultime volet d'une trilogie d'horreur devenue culte. Après quatre ans de prison, Jade Daniels revient à Proofrock dans l'Idaho, décidée à tourner la page. Mais la ville a changé. Elle aussi. Et la malédiction du lac rôde toujours. Entre spéculation immobilière des ultra-riches, trauma générationnel et figures du slasher, ce dernier tome explore les violences coloniales, sociales et familiales avec une audace formelle réjouissante. Stephen Graham Jones transcende le genre pour livrer une conclusion brillante et sanglante, saluée comme un chef-d'oeuvre d'horreur littéraire.

Par Carine Chichereau, Stephen Graham Jones
Chez Rivages

|

Auteur

Carine Chichereau, Stephen Graham Jones

Editeur

Rivages

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ange d'Indian Lake par Carine Chichereau, Stephen Graham Jones

Commenter ce livre

 

L'ange d'Indian Lake

Stephen Graham Jones trad. Carine Chichereau

Paru le 08/10/2025

528 pages

Rivages

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668365
9782743668365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.