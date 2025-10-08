L'ange d'Indian Lake

L'ultime volet d'une trilogie d'horreur devenue culte. Après quatre ans de prison, Jade Daniels revient à Proofrock dans l'Idaho, décidée à tourner la page. Mais la ville a changé. Elle aussi. Et la malédiction du lac rôde toujours. Entre spéculation immobilière des ultra-riches, trauma générationnel et figures du slasher, ce dernier tome explore les violences coloniales, sociales et familiales avec une audace formelle réjouissante. Stephen Graham Jones transcende le genre pour livrer une conclusion brillante et sanglante, saluée comme un chef-d'oeuvre d'horreur littéraire.