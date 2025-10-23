Militants écologistes sous haute surveillance

Alors que les alertes et les actions coup de poing des militantsécologistes rythment l'actualité médiatique, cet apparentdurcissement peut être lu comme une réponse aux insuffisantespolitiques environnementales des pouvoirs publics mais aussi comme une réaction collective à un espace des possibles qui se réduit comme peau de chagrin. Répressions policières, stigmatisation médiatique et criminalisationprogressive d'actes militants auparavant tolérés voire autorisés par la loi sont autant de contraintes qui pèsent sur ces activistes écologiques et les poussent à adopter de nouveaux modes d'intervention quitte à revendiquer la désobéissance civile.