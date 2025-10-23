Inscription
Essais

Militants écologistes sous haute surveillance

Guillaume Meurice, Emilie Petit

Alors que les alertes et les actions coup de poing des militantsécologistes rythment l'actualité médiatique, cet apparentdurcissement peut être lu comme une réponse aux insuffisantespolitiques environnementales des pouvoirs publics mais aussi comme une réaction collective à un espace des possibles qui se réduit comme peau de chagrin. Répressions policières, stigmatisation médiatique et criminalisationprogressive d'actes militants auparavant tolérés voire autorisés par la loi sont autant de contraintes qui pèsent sur ces activistes écologiques et les poussent à adopter de nouveaux modes d'intervention quitte à revendiquer la désobéissance civile.

Editions du Nid-de-pie

Ecologie politique

