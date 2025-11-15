Petite histoire de saint-maixent-l'ecole (poche - relie) coll. baroque

Le patrimoine de la ville de Saint-Maixent l'école est particulièrement riche. Son histoire, son architecture, et son évolution urbaine nous montrent les grandes périodes marquantes de la ville. Quand nous parlons de Saint-Maixent l'école, nous pensons à son abbaye, figure marquante du développement du Marais Poitevin, nous rêvons de son château aujourd'hui disparu, ainsi que de son industrie, sans oublier son activité militaire. Une ville de pouvoir, une ville stratégique, qui finit par tomber dans l'ombre de Niort. Il s'agit ici, de lui redonner sa place dans le paysage Deux-sévriens, et de proposer une première approche sur les particularités de cette ville magnifique, ponctuée de faits souvent méconnus.