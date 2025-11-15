Inscription
#Roman francophone

Petite histoire de saint-maixent-l'ecole (poche - relie) coll. baroque

Audrey Moreau

ActuaLitté
Le patrimoine de la ville de Saint-Maixent l'école est particulièrement riche. Son histoire, son architecture, et son évolution urbaine nous montrent les grandes périodes marquantes de la ville. Quand nous parlons de Saint-Maixent l'école, nous pensons à son abbaye, figure marquante du développement du Marais Poitevin, nous rêvons de son château aujourd'hui disparu, ainsi que de son industrie, sans oublier son activité militaire. Une ville de pouvoir, une ville stratégique, qui finit par tomber dans l'ombre de Niort. Il s'agit ici, de lui redonner sa place dans le paysage Deux-sévriens, et de proposer une première approche sur les particularités de cette ville magnifique, ponctuée de faits souvent méconnus.

Par Audrey Moreau
Chez La Geste

|

Auteur

Audrey Moreau

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Petite histoire de saint-maixent-l'ecole (poche - relie) coll. baroque

Audrey Moreau

Paru le 18/09/2025

180 pages

La Geste

12,90 €

ActuaLitté
9791035329143
