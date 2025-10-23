Inscription
#Essais

Daronne et lesbienne

Mélanie Gire, Julie Roudier

ActuaLitté
Le premier guide pratique de maternité LGBT, écrit par une maman lesbienne pour toutes les autres Comment préparer l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple de femmes ? Comment affronter la paperasse, les rendez-vous médicaux, et les remarques déplacées ? Et comment préserver son couple, son corps et sa joie au milieu de tout cela ? Avec humour, tendresse et conviction, Mélanie Gire répond à ces questions et signe le guide qu'elle aurait aimé lire au début de son parcours de procréation médicalement assistée (PMA) avec sa compagne. Pensé comme une boîte à outils inclusive et exhaustive, il aborde sans détour tous les moyens et toutes les étapes pour devenir mère : PMA, FIV (fécondation in vitro), adoption, rôle des coparentes, homophobie médicale, allaitement, sexualité, post-partum, équilibre du couple... Entre témoignages inspirants, anecdotes et bons conseils, ce livre offre un panorama engagé et chaleureux de la maternité lesbienne. Plus qu'un simple mode d'emploi, c'est un compagnon de route pour toutes celles qui rêvent de fonder une famille et veulent le faire à leur manière, sans compromis et sans invisibilité.

Par Mélanie Gire, Julie Roudier
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Mélanie Gire, Julie Roudier

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Grossesse et maternité

Daronne et lesbienne

Mélanie Gire

Paru le 23/10/2025

192 pages

Editions Jouvence

16,95 €

ActuaLitté
9782889840342
