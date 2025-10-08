Vie de chaton

Et si vous compreniez enfin les miaulements de votre chat ? C'est ce que vous propose Putain de chat, la série aux plus de 500 000 exemplaires vendus. Fraîchement débarqués chez leur maîtresse, Moustique et sa fratrie découvrent la cohabitation avec un humain. Canapé griffé, plantes mordillées, rideaux déchirés, vêtements... poilus et litière très mal utilisée, rien n'échappe à leurs humeurs explosives. Chacun impose sa personnalité, sous les yeux cernés, mais attendris, de leur humaine. Le résultat ? Une certitude, on ne vit pas avec son chat, on vit CHEZ son chat. Le quotidien universel de tous les colocataires de chats, enfin traduit. Là où tendresse et chaos s'entrelacent à chaque miaulement.