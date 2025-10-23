Inscription
#Roman francophone

Bovary Madame

Christophe Honoré

ActuaLitté
Coincée dans un mariage sans joie et une ville de province ennuyeuse, Emma Bovary poursuit inlassablement ses aspirations romantiques tout en se confrontant à une réalité cruelle. Elle fut décrite parfois comme irresponsable, légère ou inconséquente, mais l'est-elle vraiment ? Emma Bovary est aussi un personnage légendaire de la littérature française encerclée par les analyses littéraires et les adaptations, si bien que l'on peut croire déjà la connaître avant de la rencontrer dans les pages de Flaubert. Savons-nous, pouvons-nous l'écouter ? Christophe Honoré convoque des hommes autour d'Emma et son intimité : son mari Charles, ses amants Rodolphe et Léon, mais aussi le pharmacien Homais et le tentateur Lheureux, tous font revivre les épisodes les plus illustres de la carrière de Madame Bovary avant qu'Emma reprenne la parole, affirmant sa subjectivité, sa sensualité et sa liberté. Christophe Honoré brosse ainsi le portrait d'une héroïne retrouvant le souffle de ses désirs et de ses espérances, nous renvoyant à nos jugements sur la vie et les choix d'une femme.

Par Christophe Honoré
Chez Les Solitaires Intempestifs

|

Auteur

Christophe Honoré

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

Retrouver tous les articles sur Bovary Madame par Christophe Honoré

Commenter ce livre

 

Bovary Madame

Christophe Honoré

Paru le 30/10/2025

80 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

ActuaLitté
9782846817981
© Notice établie par ORB
