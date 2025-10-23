Travailleuse paire en psychiatrie

Le parcours de soins d'une personne atteinte de troubles psychiques engendre un savoir expérientiel qui peut être mis à profit des équipes et des patients. Ce livre décrit le travail de pair-aidance favorisant l'amélioration de l'accompagnement Une personne atteinte de troubles psy­chiques peut devoir suivre un cheminement plus ou moins long au contact des institu­tions et des équipes de soins. Si l'objectif d'un tel parcours est d'aller vers le rétablis­sement ou la stabilisation, le vécu de la personne lui confère un savoir expérientiel sur ses propres troubles comme sur les pratiques d'accompagnement. C'est d'une telle histoire de vie dont té­moigne Anne-Lyse Delvaux. Confrontée à un psychotraumatisme complexe précoce et à des troubles schizoaffectifs, aujour­d'hui rétablie, elle exerce en tant que paire-aidante en santé mentale. En quoi l'inté­gration de patients parmi les équipes est-elle un atout pour les soignants et les patients ? Comment un patient peut-il trans­former son expérience pour contribuer au soin dans un travail de pair-aidance ? L'au­teure répond à ces questions au travers de courts récits, poétiques et percutants, qui relatent le " vivre avec " la maladie, les troubles anciens ou résiduels. Elle analyse ses relations avec les nombreux soignants côtoyés, revient sur des pratiques parfois ancrées, ou sur des représentations profes­sionnelles pouvant altérer l'approche des patients. Elle détaille enfin son travail au sein d'un dispositif qui propose une alterna­tive à l'hospitalisation en facilitant l'accès à un logement autonome. Elle brosse ainsi le portrait de patients rencontrés à l'hôpital ou à domicile qu'elle accompagne entre autres dans la rédaction de leurs directives antici­pées en psychiatrie, et montre toute l'impor­tance de discussions informelles avec eux. Ce livre souligne le rôle central des pairs-aidants en santé mentale, la richesse de leur travail de médiation entre équipes et patients. Leur connaissance de l'intérieur des troubles, qui ne s'apprend pas en for­mation, favorise une plus grande horizon­talité relationnelle entre les soignants et les personnes accompagnées.