Travailleuse paire en psychiatrie

Le parcours de soins d'une personne atteinte de troubles psychiques engendre un savoir expérientiel qui peut être mis à profit des équipes et des patients. Ce livre décrit le travail de pair-aidance favorisant l'amélioration de l'accompagnement Une personne atteinte de troubles psychiques peut devoir suivre un cheminement plus ou moins long au contact des institutions et des équipes de soins. Si l'objectif d'un tel parcours est d'aller vers le rétablissement ou la stabilisation, le vécu de la personne lui confère un savoir expérientiel sur ses propres troubles comme sur les pratiques d'accompagnement. C'est d'une telle histoire de vie dont témoigne Anne-Lyse Delvaux. Confrontée à un psychotraumatisme complexe précoce et à des troubles schizoaffectifs, aujourd'hui rétablie, elle exerce en tant que paire-aidante en santé mentale. En quoi l'intégration de patients parmi les équipes est-elle un atout pour les soignants et les patients ? Comment un patient peut-il transformer son expérience pour contribuer au soin dans un travail de pair-aidance ? L'auteure répond à ces questions au travers de courts récits, poétiques et percutants, qui relatent le " vivre avec " la maladie, les troubles anciens ou résiduels. Elle analyse ses relations avec les nombreux soignants côtoyés, revient sur des pratiques parfois ancrées, ou sur des représentations professionnelles pouvant altérer l'approche des patients. Elle détaille enfin son travail au sein d'un dispositif qui propose une alternative à l'hospitalisation en facilitant l'accès à un logement autonome. Elle brosse ainsi le portrait de patients rencontrés à l'hôpital ou à domicile qu'elle accompagne entre autres dans la rédaction de leurs directives anticipées en psychiatrie, et montre toute l'importance de discussions informelles avec eux. Ce livre souligne le rôle central des pairs-aidants en santé mentale, la richesse de leur travail de médiation entre équipes et patients. Leur connaissance de l'intérieur des troubles, qui ne s'apprend pas en formation, favorise une plus grande horizontalité relationnelle entre les soignants et les personnes accompagnées.
