Genèses N° 140, 2025-3

Collectif, CNRS

Comprendre nos sociétés contemporaines à la lumière de l'histoire, restituer les processus qui les ont façonnées, contribuer à une histoire de nos disciplines, telles sont les ambitions de Genèses. Genèses est un lieu de rencontre et d'échange où différentes approches de l'historicité peuvent s'exprimer. Elle réunit des chercheurs de diverses disciplines : historiens, sociologues, politistes, économistes, juristes, anthropologues. Elle contribue aux débats du présent en analysant historiquement des thèmes importants de l'actualité scientifique et culturelle. Elle explore aussi l'histoire du monde savant en réfléchissant à la constitution des champs et frontières des disciplines, de leurs objets et de leurs façons de faire. Genèses est une revue de référence dans les sciences sociales françaises. Grâce aux articles publiés depuis plus de dix ans, Genèses a rassemblé une somme de connaissances en histoire et en sciences sociales. Outil essentiel d'information sur la conjoncture intellectuelle des sciences sociales et les thèmes de recherche émergents, Genèses offre à des auteurs confirmés comme à de plus jeunes un moyen d'intervenir activement dans les débats les plus vivants de la recherche d'aujourd'hui.

Par Collectif, CNRS
Chez Belin

Auteur

Collectif, CNRS

Editeur

Belin

Genre

Sociologie

Genèses N° 140, 2025-3

Collectif, CNRS

Paru le 03/10/2025

Belin

25,00 €

9782410029932
