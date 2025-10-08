Bienvenue au village du père Noël ! La grande distribution de cadeaux va bientôt commencer, et tout le monde s'agite... Et si tu aidais le père Noël, les lutins et les rennes à tout préparer ? A toi de jouer ! Mon grand livre-jeu de Noël réunit cinq jeux faciles et amusants pour attendre Noël, auxquels votre enfant pourra rejouer : un jeu de petits chevaux, un grand cherche-et-trouve, un labyrinthe, un jeu de l'oie et un jeu de mémoire. Un livre-jeu pour s'amuser avec le père Noël Etre le premier à amener son lutin jusqu'à l'atelier, chercher les jouets égarés, retrouver le chemin jusqu'au traîneau, amener son renne jusqu'au père Noël et déballer les cadeaux : ce sont en tout cinq jeux pour s'amuser avec le père Noël et ses lutins en attendant le réveillon. Un livre grand format, riche et complet Ce livre inclut douze jetons pour jouer au jeu des petits chevaux et au jeu de l'oie, une page extensible qui offre un cherche-et-trouve de grande taille, un labyrinthe en relief pour suivre du bout des doigts les chemins et, pour le jeu de mémoire, huit volets à faire coulisser et une carte imprimée recto verso à insérer dans la page pour jouer avec trois séries d'images différentes.