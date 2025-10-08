La pyramide labyrinthe

Pierre, le célèbre détective, et Carmen, son acolyte, doivent absolument retrouver Monsieur X avant qu'il ne s'empare du trésor de la pyramide. A toi de le retrouver au milieu des quinze labyrinthes ! Un grand livre-jeu qui réunit des labyrinthes et des cherche-et-trouve Le lecteur doit aider Pierre et Carmen en réussissant à s'extirper de chacun des quinze labyrinthes. Il devra aussi relever les défis des cherche-et-trouve, dont les solutions sont indiquées en fin d'ouvrage. Un véritable tour du monde en images et en jeux A travers les labyrinthes, le lecteur détective parcourt des lieux à couper le souffle : un chameau mécanique géant, un désert sans fin, une ville féerique, un sphinx énigmatique, une pyramide majestueuse, un palais de glace... Des illustrations foisonnantes dans lesquelles se plonger encore et encore !