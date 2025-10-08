Inscription
#Beaux livres

La pyramide labyrinthe

Hiro Kamigaki

ActuaLitté
Pierre, le célèbre détective, et Carmen, son acolyte, doivent absolument retrouver Monsieur X avant qu'il ne s'empare du trésor de la pyramide. A toi de le retrouver au milieu des quinze labyrinthes ! Un grand livre-jeu qui réunit des labyrinthes et des cherche-et-trouve Le lecteur doit aider Pierre et Carmen en réussissant à s'extirper de chacun des quinze labyrinthes. Il devra aussi relever les défis des cherche-et-trouve, dont les solutions sont indiquées en fin d'ouvrage. Un véritable tour du monde en images et en jeux A travers les labyrinthes, le lecteur détective parcourt des lieux à couper le souffle : un chameau mécanique géant, un désert sans fin, une ville féerique, un sphinx énigmatique, une pyramide majestueuse, un palais de glace... Des illustrations foisonnantes dans lesquelles se plonger encore et encore !

Par Hiro Kamigaki
Chez Editions Milan

|

Auteur

Hiro Kamigaki

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

La pyramide labyrinthe

Hiro Kamigaki

Paru le 08/10/2025

32 pages

Editions Milan

16,90 €

9782408060503
