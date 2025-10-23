Inscription
#Essais

Indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur

Dominique Serio, Benoît Serio

ActuaLitté
Pour tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qu'ils soient indépendants, micro-entrepreneurs, EIRL... Un guide pratique et parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : comment choisir la structure adaptée à votre projet, auto-entrepreneur, EIRL, micro-entreprise, free-lance, artisan, commerçant ? Comment bénéficier des aides et des subventions ? Quelle protection sociale ? Comment gérer votre activité au quotidien : rémunération, marque, contrats, contentieux ? Comment assurer vos droits à la retraite ?

Par Dominique Serio, Benoît Serio
Prat Editions

|

Auteur

Dominique Serio, Benoît Serio

Editeur

Prat Editions

Genre

Création d'entreprise

Indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur

Dominique Serio, Benoît Serio

Paru le 23/10/2025

372 pages

Prat Editions

24,00 €

ActuaLitté
9782809520583
