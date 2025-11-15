Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Surprise de noel (coll. amis de la ferme)

Luc Turlan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'hiver est là et la neige recouvre la ferme du Poitou. Cabriole, la petite chèvre, demande à son ami Crapoto s'il a penséà faire sa lettre au Père Noël. Le petit cochon a oublié et se précipite chez lui pour rédiger le précieux courrier. La nuit de Noël arrive et le petit cochon n'arrive pas à dormir. Il guette l'arrivée du traîneau. Et pour être certain de le voir il sort même de la maison et surveille le ciel. Mais il s'endort et est réveillé par du bruit. Il y a de la lumière dans la maison et un renne le regarde tranquillement. Le Père Noël est arrivé ! Crapoto se dépêche de rentrer et là, un gros paquet l'attend. Il l'ouvre délicatement et la surprise est dedans : un Petit frère !

Par Luc Turlan
Chez La Geste

|

Auteur

Luc Turlan

Editeur

La Geste

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Surprise de noel (coll. amis de la ferme) par Luc Turlan

Commenter ce livre

 

Surprise de noel (coll. amis de la ferme)

Luc Turlan

Paru le 31/10/2025

40 pages

La Geste

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329655
9791035329655
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.