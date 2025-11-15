Surprise de noel (coll. amis de la ferme)

L'hiver est là et la neige recouvre la ferme du Poitou. Cabriole, la petite chèvre, demande à son ami Crapoto s'il a penséà faire sa lettre au Père Noël. Le petit cochon a oublié et se précipite chez lui pour rédiger le précieux courrier. La nuit de Noël arrive et le petit cochon n'arrive pas à dormir. Il guette l'arrivée du traîneau. Et pour être certain de le voir il sort même de la maison et surveille le ciel. Mais il s'endort et est réveillé par du bruit. Il y a de la lumière dans la maison et un renne le regarde tranquillement. Le Père Noël est arrivé ! Crapoto se dépêche de rentrer et là, un gros paquet l'attend. Il l'ouvre délicatement et la surprise est dedans : un Petit frère !