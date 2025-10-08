Inscription
Créatures des profondeurs

Matt Ralphs, Kaley McKean, Bleuenn Jaffres

Il existe sur terre un endroit à peine exploré. Un lieu sombre et glacial où toute vie semble impossible. Et pourtant... Qui pourrait imaginer que des créatures aussi fascinantes que mystérieuses puissent vivre aussi loin sous la surface ? C'est pourtant le cas, et ce livre propose de descendre toujours plus profondément (de - 200 m à - 11 000 mètres ! ) pour aller à la découverte d'espèces incroyables : des requins qui peuvent vivre jusqu'à 500 ans, des poissons aux dents si longues qu'ils sont incapables de fermer la bouche, une méduse qui fait l'effet d'un feu d'artifice, des calmars géants... Une galerie d'animaux exceptionnels Poisson-lanterne, requin grande-gueule, baudroie abyssale, concombre de mer, araignée de mer géante... Chaque double page est une rencontre avec une espèce étonnante, parfois très rare. De quoi ravir les curieux ! Les abysses, un univers très vaste Les scientifiques ont découpé les profondeurs des océans en grandes zones. Ce livre traite une grande zone par chapitre, une manière simple de repérer les créatures selon la profondeur à laquelle elles vivent. En outre, une grande coupe de l'océan et des abysses ouvre le livre. Une couverture éclatante Une couverture qui ne manquera pas d'attirer le regard avec ses couleurs fluo et cette gueule de baudroie impressionnante.

Genre

Animaux de la mer

Créatures des profondeurs

Matt Ralphs, Kaley McKean trad. Bleuenn Jaffres

Paru le 08/10/2025

96 pages

Editions Milan

18,90 €

9782408055264
