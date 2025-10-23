Inscription
#Essais

C’est aussi ça l'Amérique

Frédéric Arnould

ActuaLitté
Les Etats-Unis sont-ils brisés ? Armes à feu, avortement, religion, (dés)information, justice... Pourquoi ces enjeux divisent-ils plus que jamais les Américains ? Le journaliste Frédéric Arnould a sillonné les Etats-Unis et rencontré une foule de citoyens de tous horizons, soulevant - sans jamais la poser - cette éternelle question : "Qu'est-ce qui se passe avec vous, les Américains ? " Un portrait instructif et humain de ce pays plein de promesses, qui garantit à ses citoyens une grande liberté et les outils pour la défendre... pour le meilleur et pour le pire.

Par Frédéric Arnould
Chez Editions Québec Amérique

|

Auteur

Frédéric Arnould

Editeur

Editions Québec Amérique

Genre

Actualité médiatique internati

C'est aussi ça l'Amérique

Frédéric Arnould

Paru le 23/10/2025

288 pages

Editions Québec Amérique

22,00 €

ActuaLitté
9782764456309
