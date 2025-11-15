Roi begue - saga des limousin tome 28 (poche)

Le roi Bègue est le vingt-huitième tome de la "Saga des Limousins". Il se déroule entre les années 1159 et 1164. Nous y verrons les déboires du roi Louis VII, toujours en quête d'un héritier mâle. Henry Plantagenêt, de son côté, est plutôt bien pourvu de ce point de vue là avec les trois garçons que lui a donné Aliénor. L'Anglais a par contre des soucis avec son clergé et Thomas Becket, qui s'opposeraà lui sur bien des points. En Terre Sainte, un roi bègue va s'asseoir sur le trône de Jérusalem et il entreprendra une course à la conquête de l'Egypte avec les Turcs. Nur Ad-Din, l'atabeg d'Alep, saura tirer les leçon d'une cuisante défaite, pour remporter une grande victoire sur les Chrétiens à Harim.