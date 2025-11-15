Crimes et catastrophes de vendee

Le spécialiste du "fait div'" retrace les crimes et catastrophes de Vendée ! Une trentaine de crimes et catastrophes de Vendée à travers les siècles. Meurtres crapuleux, gendarme tué, guillotine, parricide... la panoplie sanglante est là, jusqu'au crime impuni, comme l'assassin de Nicole Richard, à Maillé, en 1982. Côté catastrophes, la Vendée a même connu la plus grande tragédie maritime du monde, quand le paquebot Lancastria coula en 1940 en baie de Bourgneuf, drame qui fit bien plus de morts que le Titanic ! La Vendée, terre de contrastes, a même connu un coup de grisou, en 1945, à Faymoreau.