#Roman francophone

Crimes et catastrophes de vendee

Philippe Gilbert

ActuaLitté
Le spécialiste du "fait div'" retrace les crimes et catastrophes de Vendée ! Une trentaine de crimes et catastrophes de Vendée à travers les siècles. Meurtres crapuleux, gendarme tué, guillotine, parricide... la panoplie sanglante est là, jusqu'au crime impuni, comme l'assassin de Nicole Richard, à Maillé, en 1982. Côté catastrophes, la Vendée a même connu la plus grande tragédie maritime du monde, quand le paquebot Lancastria coula en 1940 en baie de Bourgneuf, drame qui fit bien plus de morts que le Titanic ! La Vendée, terre de contrastes, a même connu un coup de grisou, en 1945, à Faymoreau.

Par Philippe Gilbert
Chez La Geste

|

Auteur

Philippe Gilbert

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Crimes et catastrophes de vendee

Philippe Gilbert

Paru le 06/10/2025

256 pages

La Geste

18,00 €

ActuaLitté
9791035329532
