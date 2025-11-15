Inscription
#Roman francophone

Histoires d'anjou (poche)

Serge Quentin

De l'an mil à nos jours, l'auteur nous fait vivre le quotidien de tous ces gens, nobles bourgeois et manants au coeur des événements : la fidélité du Moyen Age, l'amour courtois, mais aussi la dureté des temps. Combien de chevaliers angevins furent décapités ? Leurs enfants combattront sous la bannière de la Pucelle, les suivants accompagneront le Valois en Italie. Les guerres de Religion ensanglantèrent notre pays. On bouillait à Angers, on décapitait à Paris, on passait au fil de l'épée en Languedoc, à Nègrepelisse ou à Toulouse. La Loire, si calme, engloutit nombre de naufragés, de passeurs, de pêcheurs ou de pèlerins. Toutes et tous, à travers ces pages, se sacrifient pour leur famille, pour Dieu ou le Roi, mais toujours pour la France, et, à travers ces personnages, nous découvrons une belle leçon d'espérance pour l'avenir.

Par Serge Quentin
Chez La Geste

|

Auteur

Serge Quentin

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Histoires d'anjou (poche)

Serge Quentin

Paru le 06/10/2025

512 pages

La Geste

9,90 €

9791035329426
