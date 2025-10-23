Les apéros de Noël

IL NE RESTE PLUS QU'A FAIRE LA FETE ! Quelle est la première chose que l'on mange les jours de fête ? L'apéro, pardi ! Pour allier originalité, gourmandise et convivialité, découvrez 60 recettes rapides et faciles qui permettent de picorer et qui se déclinent à l'infini avec : des légumes des fruits du fromage de la viande du poisson Jouez le jeu des couleurs, le contraste des textures et le sucré-salé... succès garanti ! En bonus, notre rétroplanning, quand et comment préparer vos recettes pour être prêt et dispo le jour J, nos astuces pour que tout soit beau dans l'assiette et sur la table, et notre sélection de vins et de cocktails pour que la fête soit parfaite !